De Laurentiis progetta il nuovo Napoli: due uscite per due acquisti

Aurelio De Laurentiis sta progettando una nuova squadra con due nuovi acquisti come Gabriel ed Osimhen, finanziati con due cessioni.

La stagione del Napoli non è ancora terminata. Gli azzurri hanno assicurato il posto ai gironi di Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, ma come ha detto Gattuso bisogna evitare figuracce in campionato, ma soprattutto pensare alla sfida di Champions con il Barcellona. Il blocco causa covid, però, impone alle società di portare avanti il mercato con il campionato ancora in corso. Lo sta facendo il Napoli con Aurelio De Laurentiis che sta progettando una nuova squadra con gli acquisti di Osimhen e Gabriel che costeranno al club partenopeo circa 80 milioni di euro. Secondo il Corriere della Sera queste due operazioni saranno finanziate con due uscite: quelle di Milik e forse Koulibaly.

L’attaccante polacco ha il destino già segnato. Non riesce a trovare l’accordo con il Napoli e Juve e Tottenham sono in pressin, con il club bianconero in netto vantaggio sulle altre società. Per Koulibaly il discorso è diverso, andrà via solo se qualcuno si presenta con un’offerta da almeno 90 milioni di euro. In uscita il Napoli ha da piazzare anche altri calciatori come Ounas e Allan che potrebbero garantire un buon tesoretto. Da valutare anche la posizione di Lozano che sta trovando maggiore minutaggio con Gattuso e sta facendo vedere anche qualche buono spunto.