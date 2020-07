Callejon vuole restare, la proposta di De Laurentiis non lo soddisfa

Calciomercato Napoli con Josè Callejon che vuole restare in maglia azzurra, ma la proposta di Aurelio De Laurentiis non soddisfa il calciatore.

Le ultime notizie su Josè Callejon parlando di un calciatore che ha tutta l’intenzione di vestire ancora la maglia del Napoli. Lo si sta vedendo anche nelle ultime uscite in cui lo spagnolo non lesina l’impegno durante qualsiasi match. Il gol con la Roma ha fatto capire, semmai ce ne fosse bisogno, l’importanza dei movimenti di Callejon. Certo il Napoli non può dipendere da lui, ma avere lo spagnolo in rosa può significare tanta roba. Secondo il Corriere dello Sport anche Callejon vorrebbe restare, ma la proposta di De Laurentiis non lo soddisfa.

Josè vorrebbe continuare la vita napoletana, inutile girarci intorno. Il Napoli vorrebbe anche tenerlo, con Gattuso in testa a fare da sponsor per mille motivi – tecnici, tattici e umani -, ma il club pensa che non sia possibile andare più in là di un anno, con al massimo l’opzione per il secondo. No, non va bene per lui: vorrebbe due, come minimo, al medesimo stipendio. Proprio Dries, e anche gli altri amici, cioè compagni, stanno provando a convincere Josè a restare ancora qui. Alle condizioni di De Laurentiis, per il momento, ma poi si sa: le cose nel Napoli cambiano in fretta.