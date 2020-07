Caressa: “Roma gioca meglio, ma vince il Napoli”

Fabio Caressa di Sky al termine del match tra Napoli e Roma, ha commentato la vittoria degli azzurri con i gol di Callejon e Insigne.

Al rientro negli studi di Sky dopo la vittoria del Napoli con la Roma, il conduttore Fabio Caressa commenta così la partita: “La Roma gioca meglio, ma vince il Napoli“. Secondo il giornalista la squadra giallorosso ha manovrato meglio contro un Napoli “che si vedeva non aveva il sacro fuoco, dato che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. La squadra di Gattuso ha comunque creato tanto“. In ogni caso secondo Caressa c’è molto demerito della Roma che non è riuscita ad incidere, nonostante abbia creato molta mole di gioco. Sulla stessa scia c’è anche Beppe Bergomi che dice: “E’ vero è preoccupante se la Roma ha perso anche avendo giocato meglio“. Meriti vengono dati anche a Gattuso, con Caressa che dice: “So che Totti lo voleva portare a Roma ancora prima di andare a Napoli, sta facendo un grandissimo lavoro nonostante abbia trovato una situazione davvero molto complicata“.

Con la vittoria ottenuta contro la Roma il Napoli ha raggiunto i giallorossi al quinto posto in classifica. La squadra di Gattuso durante tutto il match ha creato molte azioni da gol e colto anche una traverso con Milik, in totale sono 31 i legni colpiti dalla squadra partenopea in questa stagione.