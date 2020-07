Gattuso: “Insigne deve puntare l’uomo, ha grandi doti. Dobbiamo crescere ancora”

Gennaro Gattuso tecnico del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match vinto con la Roma col risultato di 2-1.

Il tecnico del Napoli Genarro Gattuso ha commentato la vittoria della sua squadra con la Roma, grazie ai gol di Insigne e Callejon. Il tecnico ha voluto fare i complimenti alla squadra, ma poi si è soffermato a parlare del capitano della squadra azzurra che ha firmato il gol del vantaggio grazie ad una vera e propria perla. “Lorenzo Insigne può fare sempre la differenza, deve avere forza nelle gambe e deve provare a saltare l’uomo. Lui lo può fare, è un ragazzo molto intelligente, a volte vuole ‘giocare’ troppo ma ha tutto per migliorare“. Secondo Gattuso anche Lozano può dire la sua in questo campionato ma deve continuare a “migliorare, così come sta facendo“. Miglioramenti il tecnico il vuole anche per tutta la squadra: “Dobbiamo crescere molto in termini di mentalità, ne abbiamo bisogno” e per fare un esempio Gattuso cita proprio Insigne: “E‘ un attaccante forte, ma quando serve viene a dare una mano in difesa. Agli attaccanti questo non piace, ma tutti se ne devono fare una ragione, perché ora non ne possiamo fare meno“.

Il Napoli ha poco da chiedere a questo campionato, ma il vero obiettivo ora è il Barcellona, anche se Gattuso non vuole cali di concentrazione: “Ora non so nemmeno se ci arrivo ad agosto – scherza Gattuso – Noi dobbiamo pensare solo a fare sempre meglio e non fare figuracce, poi penseremo anche al Barcellona“. Sulla crescita generale del Napoli, Gattuso ha detto: “Ho una rosa molto importante, tutti hanno grandi qualità, dobbiamo essere bravi a saperle utilizzare ed a crescere mentalmente“.