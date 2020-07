Italia-Argentina: “Che partita”, il messaggio di Maradona ai Napoletani

Diego Armando Maradona attraverso il suo profilo social ufficiale ricorda la partita Italia-Argentina del 1990 e lancia un messaggio ai Napoletani.

Sono passati 30 anni e due giorni da quella sfida Italia-Argentina ai Mondiali del 1990, giocata allo stadio San Paolo di Napoli. Diego Armando Maradona l’ha ricordata attraverso il suo profilo Facebook ufficiale, lanciando un video ed anche un messaggio di ringraziamento ai tifosi del Napoli.

A 30 anni (e 2 giorni) da questa partita contro l’Italia. Lo sapete, è stato il nostro passaggio alla finale del Mondiale 90 al San Paolo. Grazie ai napoletani per il loro rispetto. E ai miei compagni, che hanno lasciato tutto contro un equipazo come l’italiano. Senza esagerare, questa partita è stata una battaglia e non solo a livello calcistico. Questo lo pubblico con molto rispetto, perché sono ancora in contatto con alcuni dei protagonisti. Ma non potevo non farlo. Un saluto a tutti e spero che ricordiate i nostri nomi!.