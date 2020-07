Napoli-Roma Live: probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli-Roma Live dove vederla in tv e probabili formazioni della sfida del San Paolo che andrà in scena alle ore 21.45. Segui qui la cronaca in diretta.

La sfida Napoli-Roma del 07/05/2020 sarà visibile su Sky sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251-256 (satellite e fibra) e’ visibile in streaming anche sulla piattaforma Sky Go e su Now Tv. Al San Paolo di Napoli si sfideranno Napoli e Roma che hanno poco da chiedere al campionato. Gli azzurri arrivano dopo la cocente sconfitta con l’Atalanta che ha messo fine alla possibile ricorsa Champions, mentre la Roma ha perso in casa con l’Udinese. Entrambe vorranno giocare per un migliore piazzamento in classifica e per riscattarsi dopo l’ultima sconfitta. Il Napoli, inoltre, deve dare il massimo in vista della gara di ritorno degli Ottavi di Champions League contro il Barcellona, per questo è fondamentale tenere alta l’attenzione e non pensare che la stagione sia oramai conclusa.

Napoli-Roma: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Politano, Lozano, Younes, Mertens. Allenatore: Gattuso.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Mirante, Zappacosta, Fazio, Spinazzola, Ibañez, Villar, Diawara, Pastore, Zaniolo, Ünder, Carles Perez, Kalinic. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Rocchi di Firenze.