Furto in casa Ribery, ladri entrano mentre gioca col Parma

Franck Ribery è stato derubato nella sua abitazione in provincia di Firenze, i ladri sono entrati mentre giocava in trasferta con il Parma.

Una bruttissima sorpresa quella che ha trovato Ribery al rientro dalla trasferta di Parma, il calciatore della Fiorentina ha subito un furto nella sua abitazione di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze. Secondo quanto riferisce Leggo il calciatore si è accorto dell’intrusione appena rientrato dalla trasferta di Parma ed ha chiamato immediatamente i carabinieri. In queste ore sono ancora in corso le valutazioni di quanto portato via dai ladri, ma di certo lo scorso week end è da cancellare per il giocatore francese che è uscito anche per un infortunio.