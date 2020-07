SKY – Giuntoli: “Osimhen ci piace. Siamo molto interessati. Abbiamo un grande obbiettivo”

Cristiano Giuntoli vuole Osimhen, il direttore sportivo del Napoli ha parlato della trattativa con il Lille e ha svelato gli obbiettivi degli azzurri per il prossimo futuro.

Il Napoli continua a trattate Victor Osimhen, l’attaccante del Lille è il primo obbiettivo dei partenopei per l’attacco. In Francia danno la trattativa chiusa. Anche il presidente del club francese, Gerard Perez, si è espresso in maniera positiva sull’esito della trattativa:

“Abbiamo ricevuto diverse offerte per il nostro giocatore: ci siamo scambiati le nostre opinioni e la scelta sembra essere ricaduta sul Napoli. La squadra allenata da Gattuso è appena sotto alla Juventus o al Barcellona, credo possa essere considerata alla pari di un club come l’Atletico Madrid. Se Osimhen dovesse andare lì, diventerebbe la loro superstar. Victor ha le qualità per giocare sotto pressione. Credo che avere ai propri piedi una città come Napoli possa essere una cosa unica nella carriera di un calciatore“.

GIUNTOLI VUOLE OSIMHEN

Anche Cristiano Giuntoli stravede per Osimhen. Il Ds ha seguito passo passo i movimenti del calciatore in città. Le parti hanno continuato a discutere sul possibile ingaggio del talento nigeriano, che si aggirerà intorno ai 5 milioni di euro lordi a stagione.

Il Napoli sta trattando con il Lille. Tra i due club i rapporti sono ottimi, come lasciano intendere anche le parole del presidente Perez. La richiesta del club francese è di 70 milioni di euro. Gli azzurri sono pronti a formulare una prima offerta da 50 milioni più bonus, oltre al cartellino di Adam Ounas. Nell’operazione potrebbe rientrare anche il nome di Gabriel Magalhaes, difensore centrale brasiliano classe ’97.

Sulla trattativa per Osimhen, Giuntoli, direttore sportivo del calcio Napoli è intervenuto ai microfoni di SKY sport rilasciando alcune dichiarazioni molto interessanti: “Victor Osimhen al Napoli? “Siamo molto interessati al giocatore. Chiusura la prossima settimana? vediamo“.

Il ds dei partenopei ha svelato anche gli obbiettivi del Napoli: “Abbiamo vinto la Coppa Italia e giocheremo la Supercoppa, ci vorrà tempo per tornare nelle posizioni che ci competono, ma vogliamo tornare ai livelli degli ultimi anni“.