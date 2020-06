Il Napoli vuole Victor Osimhen. Il nigeriano classe 1198 potrebbe sostituire Milik. Dall’esperienza difficile al wolfsburg alle magie con il Lille.

Victor Osimhen è l’obbiettivo primario del Napoli. Gli azzurri con molta probabilità diranno addio a Milik e il nigeriano sembra il profilo ideale per guidare l’attacco del Napoli. L’entourage di Osimhen conferma la trattativa con gli azzurri, e dalla Francia rilanciano di una maga offerta di De Laurentiis per portare alla corte di Gattuso anche Gabriel Magalhaes insieme a Victor Osimhen. Il patron cerca il doppio colpo per sistemare attacco e difesa.

Osimhen è atterrato in queste ore a Napoli accompagnato dalla moglie e dal procuratore. Visiterà alcune case a Posillipo e poi incontrerà la dirigenza azzurra.

La vita calcistica del nigeriano è stata tutt’altro che semplice, l’infanzia difficile, le esperienze con Wolfsburg e Charleroi lo hanno segnato prima della definitiva consacrazione con il Lille. Victor Osimhen, spiega la redazione sportiva di Sky sport 24, le prime volte sembra sgraziato nei movimenti, con quelle gambe lunghissime che a un certo punto pare che vadano da sole, quando scatta ad una velocità impressionante. Cristiano Giuntoli l’ha notato, potrebbe essere lui il rinforzo giusto per l’attacco del Napoli, vista la possibile partenza di Milik e quella ormai già accertata di Callejon al termine della stagione.

VICTOR OSIMHEN: UNA VITA PIENA DI OSTACOLI

Victor Osimhen, il talento che piace al Napoli è nato nel 1998, ma ne ha già passate tante. Nato a Lagos, ha perso la madre a soli sei anni e ha vissuto in estrema povertà dopo che il padre aveva perso il lavoro nelle forze dell’ordine nigeriane. Anche lui, quindi, fin da subito ha dovuto cercare di dare sostentamento alla famiglia con qualche lavoro occasionale. Nel tempo libero, giocava naturalmente a calcio. Viene invitato a sostenere un provino e presto viene notato. Entra rapidamente nel giro delle nazionali giovanili, in due mesi passa dall’U17 all’U23 e questo lo porta sui radar di diversi club europei.

IL WOLFSBURG, LA MALARIA E IL CHARLEROI

Il Wolfsburg decide di puntare su di lui, ma le cose non vanno per il verso giusto. In due anni non segna mai, si procura un infortunio alla spalla e contrae la malaria mentre rientra da un viaggio in Africa. Una serie di circostanze che non lo rendono convocabile per i Mondiali del 2018. Nel frattempo, i tedeschi l’hanno ceduto in prestito allo Charleroi e in Belgio ha cominciato a mostrare le proprie qualità. Il Lille, che ha un ottimo fiuto per i talenti, spende 12 milioni per acquistarlo. Il resto è storia.

VICTOR OSIMHEN AL NAPOLI, ORE CALDISSIME

Victor Osimhen è arrivato a Napoli. L’attaccante del Lille è partito dalla Francia con l’agente e la moglie questa mattina, ed è atterrato alle 13:10 in città. Ci sarà un incontro con la dirigenza par parlare del trasferimento. Il Napoli vuole Victor Osimhen a titolo definitivo e propone un contratto di 5 anni. Il club di De Laurentiis vuole portare alla corte di Gattuso il giovane nigeriano classe ’98 che in questa stagione ha segnato 18 gol e fornito sei assist in 38 partite. Sono ore decisive per la riuscita della trattativa.

Dietro alla partenza del giocatore c’è il via libera del Lille. I francesi vogliono che prima Osimhen perfezioni gli accordi con il Napoli, poi si penserà al resto. Il Napoli è interessato anche Gabriel, il difensore centrale sempre del Lille anche lui extracomunitario.