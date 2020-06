Milik alla Juventus con Bernardeschi al Napoli. Valter De Maggio lancia la bomba di mercato. Il giornalista rivela anche l’interesse per Caldirola del Benevento.

MILIK JUVE NAPOLI BERNARDESCHI. Il direttore di Radio Goal, Valter De Maggio, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club Campano, ha parlato del possibile passaggio di Milik alla Juventus e degli arrivi in casa azzurra:

“Vi do alcune notizie di calciomercato. Milik potrebbe avere il desiderio di raggiungere Sarri alla Juventus. In tal caso arriverebbe a Napoli l’esterno Federico Bernardeschi. La Roma è interessata al polacco e propone 20 milioni più Under. Bisogna capire se Milik ha intenzione di approdare alla corte di Paulo Fonseca“.

Valter De Maggio, su Kiss Kiss Napoli, ha poi aggiunto : “Il Milan è sulle tracce di Arek Milik. Gattuso al Milan chiederebbe un vecchio pupillo: Kessié. Bisogna capire il futuro di Koulibaly. Se arriva il City con 90 milioni cash il Napoli deve sostituirlo. Piace Todibo. Quest’ultimo però potrebbe andare all’Everton. Vuole la Premier, è uno dei grandi sogni. Il Napoli alza l’offerta al Lille per Gabriel. Oshimen? Impossibile arrivare al difensore secondo i ben informati. Attenzione: interesse del Napoli per Caldirola del Benevento. Arriverebbe in una trattativa che porterebbe Llorente alla corte di Inzaghi”.