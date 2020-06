Gazzetta – Gattuso vuole tenere Callejon, super offerta di De Laurentiis

Il futuro di Josè Callejon è lontano dal Napoli, il calciatore a fine stagione andrà via quasi sicuramente ma Gattuso lo avrebbe tenuto in rosa.

Emergono nuovi dettagli sul futuro di Josè Callejon, il calciatore ha accettato di restare altri due mesi al Napoli quasi gratis. Un ultimo gesto di affetto verso la SSCn e la società che lo hanno coccolato in tutti questi anni. Secondo Gazzetta dello Sport, Gattuso lo avrebbe tenuto volentieri in rosa anche nei prossimi anni ma nel calciatore è prevalsa la volontà di chiudere la carriera in Spagna. Nonostante tutto Callejon continua a dare il suo massimo apporto, così come ha fatto nella vittoria contro la Spal.