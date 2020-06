Petagna si sente già napoletano, messaggio social ai futuri tifosi

Andrea Petagna ha segnato un gol nella partita persa dalla Spal per 3-1 allo stadio San Paolo di Napoli, poi ha scritto un messaggio su instagram.

L’esordio al San Paolo, semmai ci sarà, Andrea Petagna se lo immagina totalmente diverso, ovvero con tanti tifosi ad osannare la squadra azzurra. L’attaccante ieri ha siglato il gol del momentaneo pareggio della Spal, dando prova di avere una gran presenza in area di rigore. Al termine del match Petagna ha scritto un messaggio su instagram, rivolto anche ai suoi futuri tifosi: “Dispiace per il risultato, noi continueremo sempre a dare il massimo. Il San Paolo vuoto era paradossale, spero di tornarci presto per fare ciò che amo. Giocare e segnare, come un #bulldozer“.

Andrea Petagna è già un calciatore del Napoli: gli azzurri lo hanno acquistato a gennaio per circa 20 milioni di euro. Ora spetta alla SSCN ed all’allenatore capire quale sarà il futuro dell’attaccante. In tanti penano che l’operazione Petagna possa essere molto simile a quella di Roberto Inglese, acquistato a gennaio e mai utilizzato ufficialmente in maglia azzurra. L’attaccante è al centro di molte trattative di mercato, specialmente quella che porterebbe lui al Torino e Belotti al Napoli. Petagna, invece, spera di poter giocare con la maglia del Napoli addosso.