Ultime notizie di calciomercato per il Napoli con Arkadiusz Milik sempre protagonista, secondo Corriere della Sera la Juventus è in pressing.

C’è sempre un futuro a tinte bianconere sulla strada di Arek Milik che potrebbe trasferirsi alla Juventus a fine stagione. La SSCN di Aurelio De Laurentiis ha ancora un contratto con il calciatore che scade il 2021 ma non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, per questo vuole piazzare sul mercato l’attaccante polacco. Gattuso continua a ritenere utile il calciatore che sta dando grande dimostrazione di professionalità, ma vuole cambiare aria, magari per trovare maggiore spazio. Ieri con la Spal è partito di nuovo dalla panchina, con il tecnico del Napoli che gli ha preferito Mertens dal primo minuto. Difficile anche l’intesa con il Napoli, da tempo si sta ragionando su un rinnovo di contratto ma l’accordo difficilmente sarà trovato.

Milik alla Juve: ultime novità

Secondo quanto riferisce Corriere della Sera la Juventus sta facendo più di un pensierino per Milik che sarebbe già in parola con il club bianconero, pronto ad accogliere in rosa il polacco.

Milik strizza l’occhio alla Juventus. A Napoli sono convinti che il suo procuratore, David Pantak, abbia speso più di una parola con Paratici e Nedved. La Juve offre a Milik un contratto da 5 milioni netti per 5 anni. Trovare l’accordo con De Laurentiis però non sarà facile. Senza considerare che, prima di puntare con decisione sul polacco, deve trovare una sistemazione a Gonzalo Higuain. Il Pipita vorrebbe tornare in Argentina, al River Plate, ma ha ancora un anno di contratto da 7,5 milioni netti a stagione.

Intanto per il futuro di Milik si parla anche di una ipotesi Milan, ci sarebbe uno scambio possibile con Kessie che piace molto a Gattuso. Ma difficilmente De Laurentiis accetterà contropartite tecniche per cedere l’attaccante polacco a fine stagione.