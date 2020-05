Sky – Belotti e Immobile nomi giusti per il Napoli, Gattuso approva

Calciomercato Napoli con Ciro Immobile e Andrea Belotti che rientrano in orbita azzurra, la valutazione è alta la SSCN è economicamente forte.

Il Napoli è forse una delle poche squadre di Serie A che può guardare con maggiore serenità al futuro, vista la sua solidità economica, costruita da Aurelio De Laurentiis. Ecco perché i nomi di Ciro Immobile e Andrea Belotti accostati al Napoli non stridono, a parlarne è Luca Marchetti di Sky che a Radio Marte dice: “Il Napoli ha la potenzialità economica per potersi permettere questi due calciatori, è una società sana che può fare investimenti. Certo – aggiunge – parliamo di due calciatori della Nazionale Italiana e di grandi giocatori, quindi le operazioni per portarli in maglia azzurra sarebbero tutt’altro che semplici, soprattutto in questo momento economico molto delicato“.

Secondo Marchetti per Immobile la strada sarebbe “ancora più in salita dato che è un giocatore meno giovane e quindi sarebbe complicato trovare la giusta valutazione“. In ogni caso “entrambi piacciono molto a Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli – dice Marchetti – avrebbe voluto portare Belotti già al Milan, si era parlato del suo acquisto ai tempi in cui c’era Fassone in dirigenza“. Tutto dipenderà ovviamente anche dalle cessione in casa Napoli. Arkadius Milik è in partenza con destinazione Juventus, mentre per Mertens non si riesce a trovare la soluzione per il rinnovo nonostante nella testa del calciatore Napoli sia sempre in testa a tutte le altre pretedenti.