Napoli, patto champions. De Laurentiis vuole Tonali

Tonali è un pallino di De Laurentiis da tempo. Il patron prepara una grande squadra. Gattuso e calciatori siglano il patto Champions.

NAPOLI. Aurelio De Laurentiis vuole allestire una grande squadra, il patron durante la quarantena non è stato fermo, ha sentito ogni giorno Gattuso e i suoi uomini mercato.

Il primo nome sulla lista del presidente del Napoli, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno è quello di Tonali.

“Tonali è un pallino di De Laurentiis da tempo, scrive il quotidiano, i contatti con Cellino sono costanti e il Napoli, avendo liquidità in questo momento complicato, può battere sul tempo Inter e Juventus.

L’intesa col Brescia è possibile ma c’è ampia distanza nella trattativa con l’entourage del giocatore sull’ingaggio e sui diritti d’immagine.

Tonali gradirebbe restare in Italia ma ha offerte molto importanti anche dall’estero, bisogna affrontare la concorrenza col Barcellona che pensa ad un’offerta di 60 milioni più due giovani interessanti e anche il Psg potrebbe farsi avanti.

L’idolo di Tonali è Gattuso che lo considera un giocatore di grandissimo livello, adattabile sia da play che da mezzala ma De Laurentiis non gradisce le aste soprattutto con duri avversari”.

Aurelio De Laurentiis, vuole fare un grande Napoli, e per questo motivo dovrà prolungare il contratto di alcuni importanti calciatori. Piotr Zielinski rinnoverà con il Napoli.

C’erano delle divergenze sulla clausola risolutiva, ma la sensazione è che il centrocampista rinnoverà il suo rapporto con il club azzurro. Il calciatore piace particolarmente anche al coach calabrese Gennaro Gattuso.

La trattativa andrà in porto. Su Mertens, invece, al momento, non c’è ancora l’accordo. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

PATTO CHAMPIONS

In previsione di una auspicata ripresa del campionato italiano di Serie A, Gattuso e suoi ragazzi credono alla Champions. Il tentativo è a costo zero e senza nulla a pretendere.

Non è follia pensare che il Napoli consideri il finale di stagione come un’opportunità di rilancio, dopo un’annata che ha dato poche soddisfazioni.

Un rilancio che ha anche un obiettivo: il quarto posto e, dunque, la zona Champions League. Ci sono 9 punti tra il Napoli e l’Atalanta, di mezzo, al quinto posto, c’è la Roma a quota 45.

Gennaro Gattuso e i suoi uomini ci credono: mancano ancora tante partite al termine del campionato e nessun obiettivo può essere precluso ai campani.