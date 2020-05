Il calciomercato del Napoli passa dagli attaccanti, con Tuttosport che parla di Mertens e Milik verso l’addio e con Gattuso che ha scelto Immobile.

Tutti negativi i test svolti sui giocatori del Napoli che già da sabato potrebbero ritornare ad allenarsi a Castel Volturno. L’aria di calcio potrebbe spazzare via anche qualche voce di calciomercato, nonostante continuino ad essere insistente. Tuttosport parla di Dries Mertens e Arek Milik sul piede di partenza, praticamente ad un passo dall’addio. Il polacco va in direzione Juventus, indiscrezione confermata anche ieri sera da 7 Gold. Il gradimento c’è da entrambe le parti, ma il club bianconero dovrà soddisfare le richieste economiche del club partenopeo se vorrà portare Milik in maglia bianconera. Poi c’è la situazione Mertens: il cuore lo porta a restare a Napoli, ma il rinnovo non è in vista. Anzi ci sono sempre gli stessi problemi a portare il belga via da Napoli.

Calciomercato Napoli: Immobile

Qualora Mertens e Milik dovessero andare via da Napoli allora gli azzurri si ritroverebbero senza una punta centrale. Petagna è in arrivo a fine stagione (quando finirà la stagione ndr) ma di certo non si può poggiare tutto il peso dell’attacco sull’attaccante ora alla Spal. C’è un’idea Immobile per il calciomercato del Napoli, idea che piace molto a Gennaro Gattuso che ha già dato il suo via libera per questa operazione.

Riuscire a trattare con Lotito non sarà affatto semplice. Ciro Immobile ha un contratto in scadenza nel 2023, quindi l’unico modo per convincere il presidente della Lazio sarà a suon di milioni. Una trattativa che già in via ipotetica appare complicata, ma non impossibile. Restano valide tutte le altre piste, ma per ora si sta cercando di lavorare sottotraccia per definire al meglio la strategia e farsi trovare pronti per la prossima stagione, anche se non si sa quando comincerà.