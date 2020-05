Il calcio cambia le regole: ufficiale i 5 cambi, possibile sospensione Var

Al via ai cinque cambi nel calcio, lo ha stabilito l’International Football Association Board. La proposta era stata avanzata giorni fa dalla Fifa.

Il calcio cambia, seppur momentaneamente le regole. L’Ifab ha dato il via libera per le cinque sostituzioni. Dunque qualora si dovesse tornare a giocare (in Germania è già sicuro ndr) le squadre potranno effettuare cinque cambi. La modifica è momentanea ed era stata proposta per far fronte alla maratona di partite che attendono le squadre alla ripresa dopo il coronavirus. Per poter rendere applicabile questo nuovo regolamento è stato necessario modificare temporaneamente la Legge 3. In ogni caso la squadra avrà comunque solo 3 opportunità di effettuare le cinque sostituzioni.

Quanto deciso dall’Ifab è un’altra dimostrazione della volontà da parte degli organi internazionali di riprendere a giocare. Al momento in non si sa ancora se riprenderà la Serie A, mentre in tutta Europa si sta programmando la ripresa.

Possibile sospensione dal Var

Non c’è solo la modifica alla cinque sostituzioni approvata dall’Ifa ma anche la possibilità di sospendere il protocollo Var. Le federazioni che utilizzano questa tecnologia hanno l’opportunità di cessare l’utilizzo alla ripresa dei campionati, ma la decisione sarà di ogni singola federazione. Qualora invece si decidesse di non sospendere l’utilizzod el Var, allora tutto resterebbe immutato, con gli annessi protocolli.