Il Napoli su Under, la Roma chiede 30 milioni per il cartellino. Cristiano Giuntoli ha una lista di tre nomi tra i quali il turco ex Basaksehir.

NAPOLI UNDER ROMA. La trattativa tra il Napoli e la Roma per Cengiz Under è aperta. Del passaggio di Under al Napoli si era parlato nelle scorse settimane, il giocatore della Roma era stato inserito come contropartita in una ipotetica trattativa per portare Arel Milik in giallorosso. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel consueto spazio riservato alla squadra partenopea, Giuntoli ha inserito Under nella lista dei possibili sostituti di Callejon.

“Il Napoli continua a essere interessato a Cengiz Under, scrive il quotidiano. Il calciatore turco, 22 anni di talento in cerca di continuità, soprattutto di rendimento. La Roma ha fissato il prezzo, valutando Under 30 milioni di euro. Il Napoli sta studiando attentamente il dopo-Callejon e Under, in uscita dalla Roma e piace molto agli azzurri. L’esterno Turco è quindi un nome da tenere in forte considerazione per l’attacco di Gattuso.

Giuntoli ha inserito il nome di Under nella lista dove già campeggiano sia Boga sia Everton ha inserito. La Roma per cedere Under la Napoli parte da una base di 30 milioni, considerando che il venti percento, e dunque 6 milioni, sono destinati al Basaksehir a titolo di quota già pattuita sulla futura rivendita. La trattativa tra Napoli e Roma per Under è iniziata, non c’è intesa tra le parti, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive decisive”.

I NUMERI DI UNDER

Cengiz Under è da tre stagioni in giallorosso. In quest’arco di tempo ha avuto picchi altissimi senza però mai trovare la giusta continuità. L’esterno classe 1997, pagato circa 13 milioni dall’Istanbul BB, si era imposto subito benissimo segnando 8 gol il primo anno (7 in campionato e 1 in Champions League). Nella scorsa stagione ha totalizzato 6 reti (3 in campionato e 3 in Champions), quest’anno è invece fermo a 3. Il suo rendimento è stato condizionato anche da qualche problema muscolare, che lo ha tenuto fuori per due mesi sia nella scorsa stagione che in quella attuale. Il suo futuro potrebbe essere quindi lontano da Roma, con il Napoli che sarebbe pronto a puntare sul 23enne esterno turco.