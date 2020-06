Sky conferma: “Callejon resta a Napoli fino ad agosto, Gattuso ha mediato”

Ultimi notizie sul calcio Napoli con la conferma di Sky che Callejon resta al Napoli fino ad agosto, importante la mediazione di Gattuso.

Callejon resta al Napoli fino ad agosto, trovato l’accordo per il prolungamento del contratto per altri due mesi, lo riferisce Sky. In questi giorni si era parlato di un problema nella permanenza del calciatore in maglia azzurra fino alla fine della stagione, oltre alle richieste del suo agente. Secondo le ultime novità l’accordo tra la SSCN e Callejon è stato trovato e quindi almeno fino ad agosto il giocatore continuerà a vestire la maglia azzurra. Ricordiamo che il contratto di Callejon è in scadenza il 30 giugno 2020 e quindi se non fosse stato rinnovato non avrebbe potuto continuare a scendere in campo fino ad agosto. Il Napoli è ancora in lotta in campionato per il sogno Champions, in cui anche il capitano Lorenzo Insigne continua a credere. Inoltre deve giocare gli ottavi di finale di ritorno contro il Barcellona.

Callejon resta a Napoli: mediazione di Giuntoli e Gattuso

Secondo quanto riferisce Sky nella trattativa tra il Napoli e Callejon è stata fondamentale la mediazione di Cristiano Giunto e Gennaro Gattuso. Direttore sportivo e allenatore hanno parlato con l’entourage dello spagnolo. Callejon resta al Napoli ed è pronto a giocare gratis pur di onorare la maglia azzurra che veste da 7 anni. L’unica cosa che ha chiesto il calciatore è quella di avere un indennizzo ulteriore in caso di infortuni.

Al momento infatti non si sa se continuerà a giocare al Napoli anche nelle prossime stagioni, quindi per evitare problemi ha chiesto ed ottenuto una ulteriore estensione assicurativa. Al momento il futuro del calciatore è ancora incerto, ma dopo questa parentesi di due mesi non è detto che non possa rinnovare con il club di De Laurentiis.