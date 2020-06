Rigore per la Juve, il nuovo lavoro di Paolo Trapani arriva in libreria. Il libro con il contribuito di Maurizio Zaccone riporta una serie di statistiche sui bianconeri.

RIGORE PER LA JUVE

E’ in libreria, pubblicato da Magenes editoriale, nella collana ‘Voci dal Sud’, il libro “Rigore per la Juve ! Storie, aneddoti e statistiche sulla squadra più amata-odiata d’Italia”, scritto dal giornalista Paolo Trapani.

L’autore spiega: “Dopo il successo di ‘Maledetta Juve‘, il pamphlet ironico pubblicato nel 2017 che ha avuto diverse ristampe, con l’editore abbiamo pensato a questo nuovo libro sui ‘non colorati’. Si tratta di un’opera che conserva l’irriverenza e la goliardia del libro precedente.

Ma al tempo stesso non sottace il momento storico-calcistico di questi anni che vedono la Juventus come la squadra con più tifosi. Allo stesso tempo è anche la più odiata (calcisticamente parlando) d’Italia. L’avversione sportiva verso la Juve mette ormai insieme più della metà dell’Italia del pallone, basti guardare ai ‘festeggiamenti’ che ovunque si celebrano quando i bianconeri perdono un match o un trofeo importante”.

PAOLO TRAPANI

Paolo trapani autore di “rigore per la Juve spiega: “In questo nuovo libro, con leggerezza ed in maniera sintetica, provo a spiegare perché, secondo il mio punto di vista, la Juventus è oggi il club più detestato, perché in questa fase storica accentra tanto potere e sopratutto perché è una squadra che non può fare a meno della vittoria, che non rappresenta più il fine ultimo della competizione sportiva, come avviene per ogni club, ma costituisce il mezzo principale che i bianconeri utilizzano per cercare di affermare la propria identità calcistica.

I ‘non colorati’, come li chiamiamo a Napoli, rappresentano uno straordinario paradosso: sono praticamente l’unico club di calcio al mondo a non avere un radicamento territoriale ed un legame viscerale con una città.

Nel football, da sempre e ovunque, ogni squadra ha un forte legame con un luogo, un’area geografica ben definita. Nel caso della Juve, invece, tutto questo non avviene. In Piemonte ad esempio c’è soltanto il 10% dei sostenitori bianconeri. Nel libro spiego perché questo paradosso contribuisce, oggi, a fare dei bianconeri un club inviso da milioni di sportivi e tifosi”.

AIUTI ALLA JUVENTUS

Il libro di Paolo Trapani è pieno di statistiche e numeri sulla Juventus, raccoglie aneddoti curiosi e goliardici sfottò anti-juventini. Inoltre, nelle pagine di “Rigore per la Juve!”, si raccolgono le testimonianze dei tifosi bianconeri cosiddetti ‘pentiti’ della propria fede. Tema importante poi è lo spinoso ed annoso problema degli arbitri. I bianconeri per la gran parte degli sportivi sono la squadra più aiutata dai direttori di gara. Sono tantissime le partite ed i match decisivi per i successi della Juventus nei quali gli arbitri finiscono nel tritacarne delle polemiche e dei resoconti avvelenati.

Naturalmente per i tifosi della ‘Vecchia Signora’ non ci sarebbe nessun vantaggio ottenuto con le decisioni degli arbitri, per tutti gli altri tifosi invece senza i direttori di gara la Juventus avrebbe molti meno titoli in bacheca.

Nella nuova opera editoriale di Trapani, inoltre, grazie all’importante contribuito del giornalista e blogger napoletano Maurizio Zaccone, c’è un’ampia raccolta di giornali che vanno dagli anni ’70 ad oggi: con una rassegna stampa snella e sintetica i lettori del libro hanno un resoconto storico completo di ciò che da sempre avviene in Italia a proposito dei successi sportivi dei bianconeri.

Rigore per la Juve di Paolo Trapani è disponibile su Amazon