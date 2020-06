Napoli su Boga, maxi richiesta economica del Sassuolo

Jeremie Boga è uno degli attaccanti che il Napoli ha messo nel mirino per la prossima stagione, il Sassuolo ha fissato il prezzo del calciatore.

Trentacinque milioni di euro per acquistare Jeremie Boga è la richiesta economica del Sassuolo fatta al Napoli per cedere il talento ivoriano. Un prezzo molto alto che ha fatto storcere il Napoli a Cristiano Giuntoli. Della trattativa ne parla Tuttosport che sottolinea come gli azzurri si stiano cautelando con una alternativa. Il nome sempre attuale è quello di Everton, 24enne nazionale brasiliano in forza al Gremio. Per Everton il Napoli è disposto a mettere sul piatto 21 milioni di euro più bonus, una cifra che potrebbe essere quella giusta per scardinare le resistenze del club di Porto Alegre. In questa trattativa il Napoli ha anche un vantaggio, ovvero il buon rapporto con gli agenti del brasiliano con cui ha trovato già un’intesa per un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Con il prezzo di Boga così alto il Napoli si sta cautelando anche con altri nomi, come ad esempio quello di Rodrigo del Valencia. Il calciatore può giocare sia da esterno destro che da centrale. Il suo nome era finito sul taccuino di Giuntoli già la scorsa stagione, ma poi non se ne fece nulla. Con la cessione di Milik e la probabile partenza di Callejon il club di De Laurentiis deve lavorare molto sull’attacco, quindi non è impossibile che si chiudano più operazioni di mercato.