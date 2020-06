Caso Callejon: ecco quanto chiede per giocare fino ad agosto

Il Mattino fa il punto su quello che oramai si può definire caso Callejon, il calciatore per giocare fino ad agosto vuole un extra di ingaggio.

Tiene banco in casa Napoli il caso Calleoj, il calciatore è in scadenza di contratto il 30 giugno ma il campionato di Serie A a quel punto sarà ancora in corsa. Così si cerca di far restare il giocatore fino ad agosto, ovvero quando le competizioni, Serie a e Champions League, saranno concluse. Per farlo Josè Callejon ha chiesto un extra sull’ingaggio: ovvero vuole che gli vengano pagate le due mensilità ulteriori.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, l’agente di Callejon ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis 290 mila euro al mese per restare fino ad agosto. In totale Quilon chiede 580 mila euro, basandosi sull’ingaggio attuale del calciatore che percepisce 3,5 milioni di euro a stagione. Una proposta che non ha trovato d’accordo il presidente del Napoli. Secondo De Laurentiis le case del blocco del campionato non sono da ascrivere alla società e quindi non sarebbe disposto a cedere su questi ulteriori due mesi extra. A quanto pare dietro le richieste del calciatore c’è anche un altro fatto da tenere in considerazione. Callejon non ha ancora trovato un accordo con un’altra società, quindi teme di potersi far male giocando fino ad agosto e quindi di restare senza un club nel prossimo futuro. Se non si troverà un accordo entro breve quella con la Spal potrebbe essere l’ultima partita di Callejon con il Napoli.