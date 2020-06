Allarme Callejon: con la Spal può essere la sua ultima gara con il Napoli

Il contratto di Josè Callejon scade il 30 giugno 2020 ma non è stata trovata ancora l’intesa per la proroga, con la Spal sarà la sua ultima gara?

Ha giocato da titolare la finale di Coppa Italia poi è andato in panchina nella vittoria con il Verona e non è entrato nemmeno nel finale, quando ha avuto spazio Hirving Lozano. La posizione di Callejon al Napoli in questo momento è molto complicata. Il contratto di Callejon scade il 30 giugno 2020 ma bisogna trovare l’intesa per la proroga. Secondo quanto riferisce Il Mattino l’accordo non è stato ancora trovato, poiché non si riesce a trovare l’accordo con il suo agente Quilon nonostante il calciatore abbia dato la sua disponibilità a restare almeno altri due mesi in maglia azzurra.

Se la SSCN ed il manager di Quilon non dovessero riuscire a raggiungere l’intesa, allora quella con la Spal potrebbe essere l’ultima partita di Callejon in maglia azzurra. Lo spagnolo a fine stagione quasi sicuramente andrà via, nonostante proprio il suo procuratore avesse dato qualche segnale di apertura nelle ultime settimane. La situazione davvero molto complicata, perché Callejon resta un calciatore fondamentale per questo finale di stagione in cui oltre alla complicatissima ricorsa al quarto posto c’è da giocare anche la sfida di ritorno di Champions League con il Barcellona.