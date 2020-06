Callejon, l'agente: "Il Napoli offre più del Granada. Potrebbe restare"

L’agente di Callejon parla di un’offerta del Napoli per il rinnovo del contratto. La cifra messa sul piatto da De Lurentiis sarebbe superiore a quella del Granada.

Gattuso dopo la vittoria della coppa Italia ai microfoni dei media disse: “Ho visto cuore, ho visto carattere. Qui c’è gente che ha il contratto a scadenza, andrà via e li vedo piangere. Avete dimostrato tanto. Voglio vedere sempre il veleno, lo sapete. Adesso non abbiamo più tensioni, pressioni, giochiamocela sempre alla grande. Sono orgoglioso di voi”.

Il pianto di Callejon da tutti è stato interpretato come un segnale d’addio, ma dalla Spagna arrivano voci che potrebbero sovvertire questo pronostico. Secondo alcuni rumors circolati con insistenza nelle ultime ore il Granada avrebbe raggiunto un accordo con Josè Maria Callejon. Qualcuno si è sbilanciato parlando anche di un pre-contratto tra le parti.

Il portale Transfer20.com ha contattato l’agente di Callejon, Manuel García Quilón, che ha smentito tale notizia: “Il pre-accordo con Granada non è affatto vero. Abbiamo offerte molto migliori, in particolare ciò che Napoli ci offre per rinnovare. Il Granada non può offrici meno di quanto ci hanno offerto a Napoli“.

Pertanto, Callejón, secondo quanto scrivono in Spagna, sarebbe più vicino a rinnovare con il Napoli che firmare per il suo trasferimento a Granada. Lo stesso rappresentante conferma che “Ci sono conversazioni, ma niente di più”. Pertanto, la sua permanenza al club partenopeo non può essere esclusa. In questa stagione ha giocato 34 partite, distribuito su 2.407 minuti e ha segnato due gol e nove assist. Nei prossimi giorni attese importanti novità.