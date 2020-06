Obiettivo quarto posto, Di Gennaro avverte: “Atalanta fortissima”

Secondo Antonio Di Gennaro non sarà facile per il Napoli di Gattuso raggiungere il quarto posto, l’Atalanta è ripartita alla grande.

Quattro gol nel recupero della 25a giornata di campionato hanno certificato che l’Atalanta è ancora in palla. La squadra di Gasperini ha annientato il Sassuolo e mette paura alle pretendenti per il quarto posto. Il Napoli si può fare un pensierino ma la distanza dalla squadra nerazzurra è di 12 punti. Sulla questione è intervenuto Antonio Di Gennaro che a Marte Sport Live ha detto: “Per il Napoli non sarà affatto facile riuscire a fare questa rimonta. L’Atalanta ha dimostrato di stare bene, altrimenti tanti gol non li fai“. Di Gennaro si proietta anche sulla sfida Verona-Napoli: “Juric è un ottimo allenatore, se ne è parlato anche per il Napoli che può fare affidamento però su Gattuso. Agli azzurri serve la vittoria“.