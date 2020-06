Il Napoli lavora per Gabriel Magalhaes, il difensore del Lille è il primo obbiettivo. In corso le trattative per i rinnovi di Callejon e Maksimovic.

NAPOLI. Il futuro di Kalidou koulibaly è ancora incerto. il difensore senegalese dopo un bruttissima stagione, con l’arrivo di Gattuso sta tornando ai suoi livelli. Secondo la stampa britannica, Liverpool e Manchester United si contendono il difensore del Napoli. De Laurentiis chiede non meno di 100 milioni e per non farsi trovare impreparato lavora al sostituto.

Rrahmani arrivato a Napoli a Gennaio e lasciato in prestito al Verona, non offre le giuste garanzie. Il primo nome per il dopo Koulibaly è Gabriel Magalhaes, difensore di grande tecnica che gioca nel Lille.

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo sul piatto un’offerta di 25 milioni di euro per convincere il Lille. Il giocatore, ha il contratto in scadenza nel 2023.

Al giocatore andrebbero due milioni netti a stagione , anche se la sua richiesta sarebbe di due e mezzo. Altro intoppo è il tema relativo alle commissioni. Il Napoli dovrebbe anche liberare un posto da extracomunitario.

Gabriel Magalhaes,, prima di finire nel mirino del Napoli era stato vicino all’Everton. Il club di Carlo Ancelotti, aveva già trovato l’accordo con il Lille sulla base di 24 milioni e il giocatore aveva già effettuato le visite mediche, quando i Toffees si sono tirati indietro rinunciando all’affare.

RINNOVI: CALLEJON E MAKSIMOVIC

Il tema dei rinnovi resta centrale in casa Napoli. Per quanto riguarda il futuro di Callejon, in scadenza il 30 giugno, il club sta cercando di trovare un accordo per prolungare il rapporto di altri due mesi.

Diversa la situazione di Milik, perché l’attaccante polacco, con un contratto in scadenza nel giugno 2021, è sempre più lontano dal rinnovo e su di lui c’è la Juventus che insiste. Trattativa che, se venisse veramente intavolata, si preannuncia difficile per la storica rivalità tra i due club ma anche perché il Napoli chiede solo soldi cash.

In agenda ci sono poi i rinnovi di Zielinski (2021) e Mario Rui (2022), mentre è molto vicino quello di Maksimovic (2021): nuovi contatti tra le parti in queste settimane.