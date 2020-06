Rigore Juve a Bologna, la frase di Mihajlovic nello stadio vuoto

Sinisa Mihajlovic ha urlato tutta la sua rabbia alla concessione del calcio di rigore per la Juve contro il Bologna, poi segnato da Ronaldo.

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic non ha gradito il rigore che l’arbitro Rocchi ha assegnato alla Juve. Fino a quel momento i bianconeri avevano fatto poco o nulla, poi c’è stato il penalty concesso per fallo su De Ligt. Secondo l’interpretazione dell’arbitro la massima punizione per la Juventus viene concessa per la trattenuto di Denswil su De Ligt. L’arbitro prima di concedere il rigore ha deciso di rivederlo al Var. Una scelta che proprio non è andata giù a Mihajlovic che ha urlato: “Voglio vedere se su calcio d’angolo per noi, ci danno un rigore così“. Una frase che è rimbombata nello stadio vuoto ed è stata sentita praticamente da tutti. Evidentemente è stata troppa la frustrazione del tecnico rossoblu quando ha visto la concessione del rigore per la Juve.

Bologna-Juve: l’interpretazione

Secondo più testate giornalistiche la decisione di Rocchi è stata corretta. L’arbitro ha visto tutto al Var e poi ha preso la decisione di mandare dal dischetto Cristiano Ronaldo che ha siglato la rete dell’1-0. In tanti hanno scritto che la trattenuta è evidente e da regolamento il rigore per la Juve contro il Bologna è giusto.

La pensa molto diversamente sia Mihajlovic, sia tanti utenti del web si sono scatenati sulla decisione presa da Rocchi. Lo stesso arbitro che nel secondo tempo non ha concesso un rigore per il Bologna. Al minuto 59 su un calcio d’angolo per i felsinei la palla sta per finire a Barrow sul secondo palo, ma l’attaccante viene toccato da De Sciglio e cade a terra. Le immagini del replay sembrano evidenti, ma Rocchi decide di non andare al Var. Avviene un silent check ma l’azione viene ritenuta regolare.