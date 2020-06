Lozano via da Napoli, Raiola lavora per la cessione

Hirving Lozano lascia Napoli a fine stagione, lo scrive Gazzetta dello Sport. Il suo manager Mino Raiola starebbe già lavorando per la cessione.

Cinquanta milioni di euro è la cifra record spesa dal Napoli per acquistare Hirving Lozano, è la stessa che chiede il club di Aurelio De Laurentiis per cedere il messicano. Operazione non semplicissima, dato che il calciatore in questa stagione non sta facendo vedere grandi cose. Il gol messo a segno con il Verona, unito a qualche sprazzo di gioco non può dare certezze ma se in queste ultime partite dovesse far vedere dei netti miglioramenti allora la situazione potrebbe cambiare. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport il suo agente, Mino Raiola sta lavorando per trovargli una sistemazione in Europa. La speranza è che il calciatore possa dare il contributo in questo finale complicatissimo di stagione, in cui ogni giocatore sarà fondamentale.