Zielinski: tutto pronto per il rinnovo, ecco cosa manca per la fumata bianca

Piotr Zielinski sarà ancora un calciatore del Napoli, per il rinnovo è tutto pronto mancano gli ultimi dettagli ma l’intesa è stata trovata.

Ad un certo punto di questa travagliata stagione è sembrato davvero difficile trovare l’intesa tra il Napoli e Zielinski. La trattativa è andata avanti ad oltranza, anche nel pieno dell’emergenza coronavirus, con la società di Aurelio De Laurentiis pienamente convinta di voler trattenere il calciatore. Ora è tutto pronto per il rinnovo di Zielinski che sta diventando sempre di più un tassello fondamentale per il Napoli e per Gattuso. Il tecnico non ci rinuncia praticamente mai, così come faceva anche Carlo Ancelotti. Negli ultimi mesi, però, il centrocampista polacco ha acquisito maggiore consapevolezza e riesce ad essere ancora di più un trascinatore per la squadra. E’ come se fosse cambiato qualcosa mentalmente, poi a fare la differenza c’è sempre la sua tecnica sopraffina. Del rinnovo imminente di Zielinski ne parla Il Mattino: