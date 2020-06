Ghoulam e Lozano, con Gattuso c’è ‘speranza’ anche per loro

Faouzi Ghoulam e Hirving Lozano due punti interrogativi per il Napoli, protagonisti della sfida con il Verona vinta dalla squadra di Gattuso.

Calcio d’angolo battuto da Ghoulam e gol di Lozano. Diciamolo chiaramente, quanti tifosi del Napoli avrebbero mai previsto uno scenario del genere? Ed invece è accaduto e nemmeno per caso. Perché fino ad ora Gennaro Gattuso aveva dato ben poco spazio a questi due calciatori, buttati nella mischia ieri contro il Verona. Il tecnico li ha inseriti quando il match era ancora bloccato sul risultato di 0-1, quindi li ha caricati anche di responsabilità. Qualche minuto in più è stato concesso a Ghoulam, mentre Lozano ha avuto gli otto minuti finale più il recupero, ma sono bastati per siglare un gol. Ovviamente una rondine non fa primavera e prima di poter dare dei giudizi definitivi bisognerà attendere altre prestazioni convincenti, dato che fino ad ora per motivi diversi i due non hanno convinto.

Lozano e Ghoulam: due nuovi ‘acquisti’ per il Napoli?

Alla fine del campionato di Seri A mancano 11 partite, tutte da giocare entro il 2 agosto. Una corsa contro il tempo in cui sarà fondamentale avere tutti gli uomini a disposizione ed al meglio della forma.

In questo contesto Ghoulam e Lozano possono essere considerati due nuovi acquisti per Gattuso. Se la condizione fisica e le prestazioni dei due dovesse continuare a crescere, allora il tecnico degli azzurri avrebbe veramente due nuove armi da sfoderare. Entrambi hanno mostrato qualche sprazzo di ripresa nel match con il Verona: Ghoulam ha riproposto finalmente qualche sovrapposizione sulla sinistra ed ha messo a segno l’assist da calcio d’angolo. Lozano ha segnato il gol del raddoppio, ma ha anche bruciato la difesa del Verona nel finale di gara quando da solo davanti al portiere avversario si è divorato il gol della doppietta personale.