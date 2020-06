Gazzetta – Così Gattuso ha cambiato il Napoli: spunta un obiettivo segreto

Gazzetta dello Sport elogia Gennaro Gattuso, il tecnico che è riuscito a vincere quattro partite di fila recuperando mentalmente e fisicamente la squadra.

Le ultime notizie sul Napoli vedono Gazzetta dello Sport esaltare Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli ha il grande merito di aver recuperato la squadra che nell’ultimo periodo con Ancelotti era veramente finita sull’orlo del baratro, sia tatticamente che fisicamente.

Nel nome di Gattuso, questo Napoli non si ferma più. Continua sulla falsariga di come aveva terminato prima del lockdown. In un modo o nell’altro, trova sempre

come vincere. In Coppa Italia con i rigori, in questa sorta di derby per l’Europa con i calci d’angolo, con la gentile collaborazione dei difensori rivali e la furia conseguente di Ivan Juric. Una vittoria in fondo meritata, anche se il Verona, con le dovute proporzioni, a sprazzi l’ha messo più in difficoltà della Juventus. Ma la truppa che ha modellato Rino è a sua immagine e somiglianza: tosta, solida mentalmente, che sa sempre cosa fare e come farlo. Con questi 3 punti, Gattuso si conquista anche un piccolo record: nessuno prima di lui aveva mai vinto cinque delle prime sei trasferte sulla panchina azzurra (e 4 successi di fila in campionato). Conoscendolo, non gli fregherà più di tanto. A lui interessa accumulare punti per cercare l’improbabile scalata alla Champions. I punti di distacco dall’Atalanta sono tanti, forse troppi, ma in questo campionato ristretto anche le distanze non hanno lo stesso valore. Di certo, questo Napoli può far paura a tutti.