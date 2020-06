Gattuso: “Grande prova, possiamo fare di più in fase di palleggio. Bene Lozano”

Gennaro Gattuso tecnico del Napoli ha parlato al termine del match vinto Contro il Verona.

“Questa era la gara di Lozano ci poteva dare tanto con la sua velocità. La prossima sarà la gara di Younes. Non porto rancore, basta dare il 100% ad ogni allenamento.

Non era facile giocare a Verona, siamo stati molto compatti e siamo riusciti a contenerli. Stiamo migliorando ma dobbiamo palleggiare meglio. Milik? Come tutti sanno ha un problema contrattuale ma per me è sempre un giocatore importante, poi i soldi non sono i miei. Voglio ringraziare la società che ci ha messo a disposizione tutte le strutture per allenarci sempre al meglio”