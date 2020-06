James Rodriguez rivela: “L’offerta del Napoli non mi ha convinto”

Retroscena di mercato per il Napoli, con James Rodriguez che ammette di aver avuto un’offerta da parte del club di Aurelio De Laurentiis.

Si è parlato di un’estate intera di James Rodriguez al Napoli, ora arriva un retroscena di mercato raccontato proprio dal calciatore. Il colombiano sembrava vicinissimo alla maglia azzurra, ancora di più quando dal profilo ufficiale della SSCN spuntò la locandina del film ‘Quel treno per Yuma’. Ma si ricordano anche le partite a calcetto con tutti i giocatori con la maglia del Napoli e tanti altri indizi. La trattativa non è mai andata in porto, ora sulla vicenda arrivano le parole di Rodriguez rilasciate a Gol Caracol.

In estate ero convinto di andare all’Atletico Madrid, però me lo hanno impedito. Si è parlato anche della Cina, il mio agente me lo ha proposto ma non ero pronto per andare in quel campionato. Sono ancora convinto di poter fare bene in Europa. Lavoro ogni giorno per essere sempre al top e mi metto a disposizione dell’allenatore, con Zidane non c’è mai stato alcun problema. Atletico Madrid? Pensavo che l’operazione si chiudesse, volevo andare in quel club. Italia? C’era un’offerta concreta ma non mi convinceva, non era una buona offerta.