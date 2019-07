Atletico-James Rodriguez. Il Napoli resta ottimista. Ancelotti lo ha convinto

Atletico su James Rodriguez. Il club di Simeone offre 45 milioni, il Real Madrid ci pensa. Il Napoli resta ottimista.







L’Atletico vuole James Rodriguez, il giocatore conteso,con il Napoli che vuol giocarsi tutte le sue carte. Primo indizio (forte), il 27 giugno: «Napoli per James è la soluzione migliore».

E così parlò Wilson James Rodriguez: i papà conoscono i figli. Secondo indizio (fortissimo), il 6 luglio: «E tra poco arrivano quelli del treno per Yuma».

E’ un tweet che vale assai più di un cinguettio: e se poi lo fa il Napoli, che per presidente ha Aurelio De Laurentiis, dunque un produttore cinematografico, di certo sarà vietato pensare ad un errore o ad una casualità e verrà più naturale sospettare di essere dinnanzi ad un chiarissimo messaggio subliminale.

ATLETICO-JAMES RODRIGUEZ



l’Atletico Madrid vuole James Rodriguez. Enrique Cerezo, scrive la Gazzetta, il presidente dell’Atletico, ha presentato al collega Florentino Perez un’offerta di 45 milioni di euro, tanto quanti ne sono stati chiesti a Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli fa leva sulla volontà del giocatore che avrebbe già garantito a Ancelotti il suo si al trasferimento in maglia azzurra. Ma la sola volontà potrebbe non bastare.

La trattativa tra il Napoli e il Real Madrid va avanti da due mesi, da quando cioè James Rodriguez è rientrato dal Bayern Monaco, dove era stato in prestito nelle ultime due stagioni. I primi contatti tra il giocatore e Ancelotti ci sono stati a fine maggio e da lì è nata la trattativa, condotta da Cristiano Giuntoli e Jorge Mendes, il procuratore del colombiano. La situazione non è mai stata semplice da gestire, nonostante le tante rassicurazioni arrivate da personaggi vicino allo stesso James Rodriguez.

NAPOLI-JAMES

Sin dal primo momento, De Laurentiis non si è mai dimostrato convinto di soddisfare la proposta di Florentino Perez la cui prima richiesta è stata di 45 milioni, scesa poi a 42 nell’ultima settimana.

Una cifra che il Napoli non ha intenzione di pagare, l’offerta presentata dal diesse napoletano al presidente madrilista e stata di 10 milioni di euro per il prestito oneroso. Insomma, le parti non si sono mai ritrovate e la mediazione di Jorge Mendes pare che non sia servita.

l’Atletico su James è disposto a investire 45 milioni di euro non baderà certo a spese per garantire al giocatore un ingaggio da top player: il Napoli gli offre sei milioni a stagione, mentre l’Atletico potrebbe arrivare fino a otto milioni con un bonus milionario nel caso si vincesse la Liga.







NAPOLI OTTIMISTA

Il Napoli è comunque ottimista. L’entrata dell’Atletico Madrid su James, in ogni modo, pare che non preoccupi, Carlo Ancelotti.

Il tecnico è convinto che alla fine James Rodriguez tornerà alle sue dipendenze, dopo averlo avuto un anno al Real Madrid e uno al Bayern Monaco.

Di certo non è stato casuale se in queste due stagioni l’attaccante colombiano abbia espresso il meglio delle proprie potenzialità tecniche. Ed è proprio l’idea di ritrovare Ancelotti che lo affascina più di ogni altra cosa.