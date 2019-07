Alvino: “James arriva a Napoli al 100%. Ecco la data”

James al Napoli al 100% Carlo Alvino si sbilancia sul passaggio del colombiano in azzurro.







In casa Napoli tiene banco la trattativa per James Rodriguez. Gli azzurri stanno limando le ultime cose con il Real Madrid, come raccontano dalla Spagna.

I diritti d’immagine del colombiano sono un problema che De laurentiis sta cercando di risolvere. Da entrambe le parti trapela ottimismo.

Sulla trattativa per James a radio kiss kiss Napoli e intervenuto Carlo Alvino:

ALVINO JAMES AL NAPOLI, AL 100%

“Napoli-James si farà, ma serve tempo e pazienza. Si lavora giorno per giorno. E’ un affare complesso e la fretta è cattiva consigliera.

Il matrimonio si farà al 100%. Ancora non mi credete? Vi dico una data approssimativa: si lavora per il 20-22 luglio secondo me, quindi c’è tempo”.







Poi Alvino ha aggiunto: “Per James non siamo ancora vicini alle firme, non sono con la penna in mano, ma tutte le componenti vogliono arrivare alla chiusura ed io mi sono esposto. Bisogna chiudere con il Real Madrid, poi il giocatore ha sponsor, è quasi un’industria per quello che muove e poi il Napoli sui contratti fa un lavoro certosino, sono contratti blindati per tutelare i tifosi e il club”.