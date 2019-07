Napoli, James Rodirguez problema diritti d'immagine. Il Milan su Veretout

Napoli, per James Rodriguez si cerca l’intesa sui diritti d’immagine. Il Milan piomba su Veretout, scambio con la Fiorentina.







Il Napoli continua a lavorare per portare James Rodriguez da Ancelotti. Il colombiano aspetta novità dal real Madrid. De Laurentiis ha le idee chiare su come sfruttare l’immagine di James, che in Colombia è seguitissimo.

Ma proprio i diritti d’immagine stanno frenando la trattativa. A centrocampo, Veretout potrebbe accasarsi al Milan, che sta imbastendo un maxi scambio con la Fiorentina.

La redazione sportiva di Sky ha fatto il punto della situazione in casa Napoli:

NAPOLI, PER JAMES RODIRGUEZ, PROBLEMA DIRITTI D’IMMAGINE

Il Napoli e James Rodriguez stanno cercando l’intesa sui diritti d’immagine. Non c’è molta distanza, ma il colombiano dovrà accettare di andare incontro alle esigenze del Napoli. James è una vera e propria star in Colombia, e in ballo ci sono milioni di Euro.

De Laurentiis prova a convincere il Real Madrid ad accettare un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il Real è consapevole della volontà di James: ma, Florentino Perez ha fretta di stringere alle sue condizioni e non aspetterà ancora tanto il desiderio di ADL di strappare condizioni migliori.







VERETOUT VICINO AL MILAN

Un obbiettivo del Napoli potrebbe sfumare, Veretout è molto vicino al Milan. Maldini e Massara stanno parlando con la Fiorentina per il centrocampista.

I rossoneri vogliono piazzare un altro colpo a centrocampo e per Veretout sono disposti a sacrificare Cutrone.

L’attaccante ha una valutazione di 25/30 milioni di euro ma Fiorentina e Milan potrebbero discutere anche di altri calciatori.

Montella ha dato il suo benestare all’operazione, considerando il fatto che ha già allenato l’attaccante rossonero.