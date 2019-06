Diritti d’immagine di James Rodriguez. Ecco l'idea di De Laurentiis

I diritti d’immagine di James Rodriguez, non rappresentano un problema ma un’opportunità. L’idea di De Laurentiis per il colombiano.







James Rodriguez al Napoli ormai è una trattativa bene avviata, anche se ancora con parecchi aspetti da definire. Il Real alza la posta, Florentino Perez ha bisogno di denaro fresco per ricostruire la squadra e vorrebbe di più dei 35 milioni offerti dal Napoli.

Alla Casa Blanca sperano in un exploit in Coppa America di James per stuzzicare l’interesse di altri grandi club. Ma intanto a Madrid con pazienza il super agente portoghese Jorge Mendes, sta trattando con i madridisti sottolineando la volontà del giocatore, che dopo aver parlato con Carlo Ancelotti è convinto di vestire la maglia azzurra, che Napoli è il posto giusto per il suo rilancio. L’idea di De Laurentiis è quella di moltiplicare gli introiti con i diritti d’immagine del colombiano.

I DIRITTI D’IMMAGINE DI JAMES RODRIGUEZ

Scrive la Gazzetta: La novità nell’operazione, che il Napoli sta cercando di concludere riguarda la questione diritti di immagine di James Rodriguez. Per filosofia aziendale Aurelio De Laurentiis sia nella Filmauro, sia nel Napoli, ha sempre tenuto contrattualmente per sé i diritti di immagine, attori cinematografici o calciatori che fossero.

Questo in passato ha comportato anche qualche problema su trattative ai massimi livelli.

De Laurentiis è convinto per il futuro di poter guadagnare sui diritti pagati al colombiano, che diventerebbe una stella assoluta del nostro campionato. James, vanta un contratto importante con l’Adidas e anche con altri marchi.

MENDES E ADL LAVORANO SUI DIRITTI D’IMMAGINE DI JAMES RODRIGUEZ

Innanzitutto va detto che fra De Laurentiis e Mendes c’è un feeling notevole, lo stesso che ha portato un anno fa il potentissimo agente a proporre addirittura Cristiano Ronaldo al Napoli, come ha raccontato lo stesso De Laurentiis.

Dunque Mendes conosce la politica del presidente azzurro e i rispettivi uffici legali stanno cercando la soluzione migliore e soddisfacente per tutti. Intanto si attende la fine del mese per capire come sarà convertito in legge il Decreto Crescita e quale sarà il livello di sgravio fiscale possibile, se resterà in vigore o meno la precedente normativa fiscale, quella che ha consentito a Ronaldo di pagare solo 100 mila di euro di tasse forfettarie sui redditi extra italiani.

De Laurentiis e Medes stanno cercando il modo più semplice di inglobare contrattualmente gli accordi di immagine che James già in essere.







ANCELOTTI ATTIRA I CAMPIONI

Carlo Ancelotti ha tracciato la strada del suo Napoli che avrà l’obiettivo di essere competitivo in campionato e in Champions League. «Voglio accontentarlo. È giusto responsabilizzare l’allenatore», ha spiegato Aurelio De Laurentiis. Ancelotti è l’uomo giusto per assumersi questa responsabilità. Spalle larghe e l’etichetta del vincente che attira i campioni. I diritti d’immagine di Jams Rodriguez diventano una grossa opportunità e il Napoli può aprire un nuovo ciclo.