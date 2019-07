Napoli, James Rodiguez si avvicina, le ultime sulla trattativa

Le ultime su James Rodriguez al Napoli, sono notizie confortanti per i tifosi azzurri. La distanza tra le richieste del Real e l’ offerta azzurra si è ridotta.







Dopo aver concluso l’operazione Manolas, Aurelio De Laurentiis non si ferma. Il patron azzurro ha deciso di regalare ad Ancelotti una squadra capace di competere sia in Champions che in campionato.

JAMES AL NAPOLI

Dalla Spagna arrivano le ultime su James Rodriguez al Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano AS, le trattativa è ormai conclusa sulla base di 50 milioni.

De Laurentiis e Florentino Perez stanno discutendo sulla formula: i blancos continuano ad escludere il prestito con diritto di riscatto ribadendo la necessità di incassare.

AS, non esclude un sacrificio economico da parte di De Laurentiis, come lui stesso ammise: “Un sacrificio lo possiamo fare…”, per portare il Bandito alla corte di Ancelotti.

In questo momento la distanza tra domanda e offerta è ridottissima, inferiore ai 5 milioni di euro: la stretta di mano non dovrebbe essere molto lontana e potrebbe arrivare intorno ai 45 milioni, con qualche bonus in base agli obiettivi raggiunti (scudetto compreso).

Secondo le ultime da AS, James Rodriguez ha scelto il Napoli da oltre un mese. Il colombiano si sente ripetutamente con Carlo Ancelotti e il progetto tecnico, oltre quello economico da 6,5ml lo soddisfa.

In giornata si erano diffuse sui media alcune notizie che volevano James Rodriguez a Capri impegnato in un summit di mercato con De Laurentiis.







IL COLOMBIANO A CAPRI?

Voci smentite da Carlo Alvino: ” “James Rodriguez visiterà Capri e lo farà da calciatore del Napoli. Ma forse conoscerà prima Dimaro. Giorni di ferie alla mano non è difficile ipotizzare un salto in Trentino”.

Le ultime notizie danno James Rodriguez vicinissimo al Napoli, non resta che aspettare che la trattativa venga ufficializzata. Il San Paolo avrà un nuovo top Player da applaudire.