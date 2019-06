De Laurentiis: "Voglio James Rodriguez. No a Lozano. Manolas problemi"

De Laurentiis vuole James Rodriguez per accontentare Ancelotti. Lozano non arriverà. Problemi per Manolas.







Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio kiss kiss Napoli. De Laurentiis ha spiegato la situazione relativa a Jasmes Rodriguez.

De Laurentiis ha spiegato che il colombiano piace molto ad Ancelotti e che Lozano rappresenta solo l’alternativa al “Bandito”.

Il presidente del calcio Napoli ha poi rivelato alcune problematiche sorte per il passaggio di Manolas in azzurro.

DE LAURENTIIS SU JAMES RODRIGUEZ E LOZANO

“James Rodriguez corrisponde alle nostre aspettative, non si discute la sua bravura. Se Ancelotti lo desidera sa quanto può essere utile, io non faccio una piega ed ho detto: “Anche se è costosissimo, andiamo avanti”.

Se non dovesse andare in porto questa soluzione con il nostro super agente, amico, Jorge Mendes, si passerà con Mino Raiola alla possibilità di avere Lozano.

Li prendiamo tutti e due? Non esageriamo! Abbiamo tanti altri calciatori, un Mertens straordinario, se non vendiamo, non compriamo”.

MANOLAS E ALBIOL

“Sono obbligato a rimpiazzare lo spagnolo, un buon rimpiazzo potrebbe essere Manolas. Ma con lui ci sono problemi di varia natura.

Quando abbiamo saputo che Albiol se ne sarebbe andato abbiamo iniziato ad individuare delle alternative. Una di queste è Manolas. Il greco però ha dei problemi caratteriali, è un giocatore che spesso fa le bizze.

Giuntoli dovrà chiarire direttamente con lui questa situazione e serve tutelare lo spogliatoio. Poi c’è il problema Roma e bisognerà trattare con loro per un prezzo consono per un giocatore che inizia ad avere una certa età.

Manolas resta un difensore centrale con gli attributi, ma ha uno stipendio molto importante. Per quello che è il mercato italiano il suo costo potrebbe essere esagerato”.







IL RITIRO DEL NAPOLI E L’AMICHEVOLE CON IL BARCELLONA

“Amichevole con il Barcellona negli USA? Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli, poi non ho più parlato perché ho firmato un impegno con la controparte dove né noi, né loro potevano ufficializzare questa partita.

Una partita si giocherà il 7 a Miami, una il 10 a Detroit. Andremo 4/5 giorni in America per sfidare uno dei migliori club al mondo e verificare anche il nostro stato di salute”.

Ritiro Dimaro: “Non andremo più a Trento a giocare le amichevoli, ma le disputeremo nel pomeriggio al Campo di Dimaro, faremo tre partite con tre squadre di Serie B che stiamo mettendo insieme, ci sarà anche il Benevento.

Poi andremo ad Edimburgo in Scozia a sfidare il Liverpool, dopo in Francia contro il Marsiglia, poi ci imbarcheremo per l’America e le sfide ai blaugrana”.