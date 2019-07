Il Napoli prepara il rinnovo di Fabian Ruiz. Ceballos consiglia...

Il Napoli pensa al rinnovo di Fabian Ruiz. Il suo valore è lievitato e molti club si sono accorti di lui, però il suo contratto scade nel 2023.







A De Laurentiis, Fabian Ruiz, 23 anni e fresco campione d’Europa, è costato “solo” 30 milioni, ma oggi il suo valore è raddoppiato.

Lo spagnolo è arrivato a Napoli l’anno scorso. Non ce fretta di prolungare il contratto o di adeguarlo, Fabian Ruiz ha un ingaggio di circa un milione e 900 mila euro a stagione, il contratto scade nel 2023.

Il Napoli si prepara a rinnovare alcuni contratti in scadenza come quelli di di Callejon e Mertens, che sono in scadenza nel 2020. Poi toccherà a Milik, Zielinski e Maksimovic (2021).

Il Napoli, scrive il Corriere dello Sport, ha in cantiere anche un appuntamento con gli agenti di Fabian Ruiz per parlare di un eventuale prolungamento.

Il valore del centrocampista andaluso è più che raddoppiato e le big europee si sono accorte di lui, ma il Napoli non lo cede forte del contratto che scade nel 2023.







Fabian, non ha intenzione di andar via e gli ha suggerito di rimanere a Napoli anche il suo amico Dani Ceballos, che commise l’errore, due anni fa dopo esser stato eletto lui miglior giocatore dell’Europeo Under 21, di andare al Real Madrid in età troppo giovane.