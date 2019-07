Allan resta a Napoli. Il Psg molla il brasiliano. Le ultime da il Mattino

Allan Resta a Napoli. Il Psg ha mollato il centrocampista brasiliano. Dopo l’assalto di gennaio i parigini non hanno più chiamato De Laurentiis.







Allan dal Napoli al Psg è stato il tormentone del calciomercato invernale. La proposta dei parigini ha condizionato le prestazioni del centrocampista brasiliano, che si è ripreso solo dopo un faccia a faccia con Ancelotti.

Il tecnico azzurro ha garantito ad Allan la centralità del progetto Napoli e gli ha consigliato di accantonare il Psg. Il brasiliano nella fase finale del campionato è tornato sui propri standard, ottenendo anche la convocazione con il Brasile per la copa America.

ALLAN RESTA AL NAPOLI, IL PSG SI RITIRA

Secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, Allan resterà a Napoli, il Paris Saint-Germain ha abbandonato la trattativa imbastita a gennaio.

Il club parigino non ha più contattato il Napoli, che non ha intenzione di privarsi del centrocampista verde oro in questo momento anche perchè come ha spiegato il presidente De Laurentiis, non ci sarebbero i margini per trovare un valido sostituto.









VUOTO A CENTROCAMPO

c’è un vuoto a centrocampo nella rosa azzurra. Quello anche numerico, oltre che tecnico, lasciato dalle partenze in tempi diversi di Marek Hamsik e Amadou Diawara.

Il Napoli per colmarlo sta valutando varie soluzioni. Al momento tre appaiono più accreditate rispetto ad altre: il francese Jordan Veretout della Fiorentina, il macedone Elif Elmas del Fenerbahce e il cileno Erick Pulgar del Bologna.