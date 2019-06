De Laurentiis:"James? chi vivrà vedrà. Allan e insigne via solo in un caso"

De Laurentiis ha parlato della trattativa per James e Manolas al Napoli, chiarendo anche la situazione di Allan e Insigne.







Il Napoli si avvicina a Manolas, il difensore greco potrebbe essere annunciato ad ore.

Altra trattativa calda per gli azzurri riguarda James Rodriguez, il colombiano impegnato in Copa America, ha trovato l’accordo con gli azzurri e l’agente, Jeorge Mendes sta mediando con il Real Madrid affinchè accetti la formula presentata dal Napoli. Sul fronte uscite, sono in bilico le situazioni relative ad Allan e Lorenzo Insigne.

DE LAURENTIIS PARLA DI JAMES, MANOLAS E DELLA SITUAZIONE ALLAN-INSIGNE

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine di un evento alle Camera dei Deputati ha parlato dei moventi del club azzurro:

“James Rodriguez, è una old news, nel senso che è già vecchia. Nessuno ha mai negato che non vada bene per noi Rodriguez, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore, c’è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti”. “Le grandi squadre nascono da una grande difesa e direi anche un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande accoppiata, come ne abbiamo avute tante nel passato”.







Dopo aver chiarito la questione Manolas e James, De Laurentiis apre alla possibile partenza di Allan e Insigne: