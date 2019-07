Daniela Ospina spinge James all'Atletico. Il colombiano ha scelto Napoli

Daniela Ospina ex moglie di James Rodriguez spinge il giocatore verso l’Atletico di simeone. Il colombiano ha scelto Napoli.







Dalla Spagna arrivano notizie confortanti per i tifosi del Napoli. Secondo AS il Real e gli azzurri sono vicini a chiudere il trasferimento di James Rodriguez.

Il colombiano è in vacanza, Ancelotti e Mendes continuano a lavorare e aspettano la fine dei negoziati tra Florentino e Aurelio De Laurentiis.

DANIELA OSPINA SPINGE JAMES ALL’ATLETICO

Daniela Ospina sorella del portiere azzurro David e soprattutto ex moglie di James, ha parlato del futuro dell’attaccante, ai microfoni di Caracol Radio: «Salo è con lui ed è l’unica che può dirci qualcosa in merito a dove dovremo cercare la scuola e a cosa faremo», dice scherzando sulla destinazione Napoli.

Per gli spagnoli l’affare è chiuso ma il Napoli sa che deve pazientare. Daniela aggiunge: “Da un punto della comodità Madrid sarebbe preferibile, ha già una casa e una vita costruita”.







I Colchoneros non vanno considerati rivali del Napoli, anzi: il club azzurro è l’unico candidato all’acquisto e non resta che Mendes e Florentino limano ancora la formula. De Laurentiis vorrebbe investire 10 milioni per il prestito e spuntare il diritto di riscatto o l’obbligo tra due anni a 27 milioni di euro, mentre il Real vuole la cessione immediata per 40 milioni.