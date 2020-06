Tardelli: “Non avrei annullato il gol al Verona, irregolare quello del Napoli”

Marco Tardelli durante il programma 90° minuto ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona ed il gol annullato gli scaligeri.

Secondo l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli, in Verona-Napoli il gol del Napoli siglato da Lozano era da annullare. Questo perché il messicano si appoggia leggermente sulle spalle del difensore che era già in caduta e si disinteressava completamente del pallone. Il gol si può rivedere nel video della sintesi di Verona-Napoli 0-2. Per Marco Tardelli la rete di Lozano era irregolare e quindi ha sbagliato l’arbitro Fabrizio Pasqua a convalidare la rete.

Sempre secondo Tardelli il direttore di gara doveva convalidare il gol di Faraoni perché il tocco di mano di Zaccagni è irregolare. “Io lo avrei convalidato” dice sicuro l’ex calciatore durante 90° minuto, ma poi gli fanno notare che il regolamento parla chiaro in questo caso. “Beh se questo è il regolamento, allora hanno fatto bene ad annullarlo, ma secondo la mia opinione la rete andava convalidata“.

Tardelli commenta Verona-Napoli

La stessa opinione l’aveva avuta anche Guidolin, commentatore tecnico di Dazn che pure aveva detto che il gol di Faraoni andava convalidato perché il fallo di mano è involontario. Sia Guidolin che Tardelli commentando Verona-Napoli hanno praticamente avuto la stessa impressione. In entrambi i casi si è chiesto un intervento per cambiare il regolamento per questa situazione specifica che, attualmente, non lascia scampo ad interpretazioni. Ecco il motivo per cui Pasqua non ha potuto fare altro che annullare il gol del Verona.

In tanti, invece, hanno pensato che senza quel tocco di mano decisivo con cui si aggiusta il pallone, è stato fondamentale per Zaccagni. Il calcio è fatto di tempi di gioco e quando ne salta uno o un calciatore riesce ad anticipare il movimento giusto se ne può trarre un grande vantaggio. Quindi proprio non si capisce perché un tocco di mano debba essere irrilevante.