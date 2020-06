Fango su Napoli e la Campania. Feltri non è più un giornalista

Vittorio Feltri non è più un giornalista, si è dimesso dall’ordine professionale a cui era iscritto. Più volte ha gettato fango su Napoli ed il Sud.

Feltri non è più un giornalista, è arrivata la decisione dell’ex direttore di Libero di dimettersi dall’ordine professionale. L’annuncio è stato dato anche da Il Giornale con un articolo di Sallusti che commenta la notizia: “Perché lo abbia fatto lo spiegherà lui, ma io immagino che sia una scelta dolorosa per sottrarsi una volta per tutte all’accanimento con cui da anni l’Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione“.

Insomma Sallusti prende le difese dell’ex collega, quello che aveva sparato a zero su Napoli, la Campania ed il Sud Italia. Lo stesso Feltri che più volte aveva offeso impunemente il popolo meridionale. Prima, durante e dopo la pandemia che sta devastando il mondo e che tanti danni e morti ha fatto al Nord, Feltri ha più volte parlato male del Sud Italia e dei suoi abitanti. Mentre da quello stesso territorio arrivavano speranze nella cura e sostegno ad altre persone in difficoltà l’ex giornalista non aveva di meglio da fare che parlare male di tutto e tutti. Ora Feltri non è più un giornalista, una vittoria che pure l’Ordine di Napoli accoglie con entusiasmo.