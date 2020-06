Champions League: sorteggi anticipati, si terranno prima degli ottavi

La Champions League anticipa i sorteggi, urne pronte ancora prima che vengano giocate le gare degli ottavi di finale. Anche il Napoli protagonista

Il Napoli conoscerà la sua potenziale avversaria ai quarti di Champions League ancora prima di giocare la gara di ritorno degli ottavi. La Champions, infatti, anticipa il sorteggio che si terrà il 10 luglio 2020. La massima competizione europea verrà ripresa lì dove si era interrotta, causa coronavirus, ad agosto. In quella occasione il Napoli è chiamato a giocare fuori casa con il Barcellona, l’andata terminò 1-1 con gol di Mertens e Griezmann. Ai sorteggi anticipati non sono previste teste di serie e sono ammessi i confronti tra le squadre della stessa nazione. Dopo che sarà conclusa la fase degli ottavi si terranno le Final Eight su gara secca da giocare a Lisbona. Attualmente sono già si cure di un posto si quarti: Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia, PSG.

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha fatto sapere di essere “lieto” di annunciare che “siamo in grado di riprendere tutte le nostre competizioni. Il calcio sta portando un senso di normalità in Europa. Voglio ringraziare tutti coloro, in particolare il personale sanitario, che si impegnato ed ha rischiato in prima persona per dare a noi l’opportunità di ritornare a giocare“.

Champions gli ottavi ancora da giocare:

Chelsea (ING)-Bayern München (GER) (and. 0-3)

Napoli (ITA)-Barcellona (SPA) (and. 1-1)

Real Madrid (SPA)-Manchester City (ING) (and. 1-2)

Lione (FRA)-Juventus (ITA) (and. 1-0)

Champions: ecco il calendario:

Ottavi: 7/8 agosto 2020: sede da confermare;

Quarti e semifinali – Lisbona: Sfide in gara singola il 12/13/14/15 agosto (quarti) e 18/19 agosto 2020 (semifinali) che si giocheranno alle’stádio do Sport Lisboa e Benfica e all’Estádio José Alvalade;

Finale – Lisbona: 23 agosto 2020: Estádio do Sport Lisboa e Benfica.