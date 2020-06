Milik via da Napoli: ecco tutte le contropartite offerte

Arek Milik ha già un piede fuori da Napoli, il calciatore piace alla Juventus ma anche ad altri club europei che offrono contropartite tecniche.

E’ senza alcun dubbio il mercato delle idee, magari anche quelle low cost per risparmiare qualcosa in tempo di crisi. Così con un Milik che va via da Napoli ci sono tante contropartite tecniche offerte al club di De Laurentiis. Il calciatore piace molto alla Juventus, ma l’incognita Sarri (potrebbe non essere lui il tecnico la prossima stagione ndr) fa aprire altri scenari.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il calciatore piace molto anche al Tottenham che mette sul piatto Lucas Moura, mentre il Milan offre Kessie. Il centrocampista piace moltissimo a Gattuso ed a quanto pare anche la destinazione lombarda sarebbe gradita dal calciatore e della compagna. Jessica Ziolek è una modella ma è anche titolare di una girffe di abbigliamento, quindi Milano potrebbe essere la soluzione giusta per gestire i propri affari e restare al fianco di Milik. In questo contesto c’è anche la Juventus che propone Romero e Luca Pellegrini, anche se il Napoli preferirebbe Bernardeschi. Anche la Roma ha fatto un sondaggio per Milik proponendo come contropartita Under, mentre l’Atletico Madrid offre Diego Costa.