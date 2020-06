Si complica il rinnovo di Milik con il Napoli. La Juventus non molla il 99 azzurro. Gattuso ha espresso il suo parere alla dirigenza partenopea.

Il calciomercato del Napoli rischia di infuocarsi intorno al nome di Arek Milik. Il Napoli ha proposto il rinnovo a Milik, ma il giocatore continua a parlare con La Juventus, rifiutando le proposte di Aurelio De Laurentiis.

Per il Napoli i veri dubbi sull’eventuale cessione di Milik sono probabilmente legati alle dinamiche del calciomercato più che ai limiti sul campo. Considerando anche il contratto in scadenza nel 2021, le prospettive di incasso per il Napoli non sono così elevate.

Al netto di tutto questo, c’è la volontà del calciatore di cercare una nuova avventura, la Juventus vuole l’attaccante Polacco, ma De Laurentiis è stato chiaro, niente contropartite tecniche ma solo cache.

La redazione di Sky sport, nel consueto appuntamento con il calciomercato, ha fatto il punto sul rinnovo di Milik con il Napoli:

“Il futuro di Arkadiusz Milik, è pieno di incertezza. Il rinnovo con il club di De Laurentiis è lontano, non c’è l’accordo sul prolungamento del contratto e ricordiamo che la scadenza è 2021. Normalmente in questa fase siamo già un po’ oltre. Più si avvicina la scadenza del contratto e più potere contrattuale ha il giocatore, potendo liberarsi.

Sappiamo che sul polacco c’è la Juve, che sicuramente farà tanto nel prossimo mercato nella zona “numero 9”, dove sono possibili partenti Higuain e Bernardeschi. Milik è certamente il primo nome sulla lista di Paratici”.

Sky sport sul rinnovo di Milik aggiunge: “Il Napoli vuole solo cash, non vuole giocatori in contropartita, quindi non sarà una trattativa semplicissima. Rimane intanto da chiudere il discorso con il club di De Laurentiis.

Se Milik confermerà la scelta che finora ha preso, quella di non prolungare, poi bisognerà aprire una trattativa con la Juve… e chissà che non possa spuntare qualche altro club, perché se Milik continua a fare un gol a partita difficilmente i bianconeri saranno gli unici a mettersi in coda”.

MILIK RALLENTA IL RINNOVO CON IL NAPOLI: LA REAZIONE DI GATTUSO

Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto e al centro di diverse voci di mercato, Gennaro Gattuso però è stato chiaro con il giocatore e la società: “Milik? Ha un contratto in scadenza e lui sa che per me ci sono pochi giocatori da andare a prendere più forti di lui. Sa il rispetto che ho per lui, ma non parlo di soldi perché non sono i miei“. Un chiaro messaggio al giocatore e a De Laurentiis da parte del tecnico calabrese in vista della prossima stagione.