Josè Callejon vuole un extra pagamento per continuare ad indossare la maglia del Napoli fino ad agosto, lo ha fatto sapere l’agente Quilon.

Diventa sempre più complicato il rinnovo di contratto di Callejon con il Napoli. Per lo spagnolo contro la Spal potrebbe addirittura essere l’ultima partita se non ci sarà un accordo per prolungare il contratto per altri due mesi. Ufficialmente il rapporto di lavoro tra Callejon e la SSCN scade il 30 giugno 2020, ma il Napoli continuerà a giocare fino ad agosto, quando ci sarà il ritorno degli ottavi di Champions League.

Per continuare a vestire la maglia del Napoli, anche dopo la scadenza naturale del contratto – scrive Repubblica – il calciatore spagnolo ha fatto sapere di volere un extra sul compenso, pur dando la sua disponibilità a giocare fino ad agosto. Una proposta che è stata recapitata al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si è opposto alla proposta. Secondo il numero uno della società partenopea lo stop del campionato è dipeso da cause esterne, dovute all’emergenza sanitaria da coronavirus. Dunque al momento l’intesa tra il Napoli e Callejon non c’è, quindi non è escluso che il rapporto si possa concludere definitivamente il 30 giugno, ovvero due giorni dopo la sfida con la Spal.