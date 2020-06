27 giornata serie A, la classifica senza errori arbitrali. Emerge un dato incredibile sul Napoli e sulla Juventus.



Classifica senza errori arbitrali, 27 giornata serie A

È ripresa nel peggiore dei modi la stagione agonistica. Lo sconcertante arbitraggio di Bologna – Juventus ha fatto infuriare i fans bolognesi e gli sportivi italici tutti. La gestione della gara ha evidenziando ancora una volta, le disastrose scelte del designatore Rizzoli.

Dopo le titaniche imprese compiute in Inter – Juventus, Atalanta – Juventus e Sampdoria – Juventus di questa stagione, la designazione di Rocchi per Bologna – Juventus era assolutamente da evitare.

Era stato proprio Napolipiu.com a ritenere inopportuna un ulteriore designazione di Rocchi per la Juventus, dettagliando tutti i numerosi precedenti e furibonde polemiche scatenatisi per i tanti errori commessi dal direttore fiorentino a vantaggio dei bianconeri.

La presenza del mediocre Chiffi al VAR ha chiuso il confronto e non è un caso che Bologna – Juventus rientri a pieno titolo nel libro nero dei fatti e misfatti del gioco del calcio. Sui fatti arbitrali di Bologna, sarebbe anche opportuno un intervento del presidente federale che dopo Fiorentina – Napoli (I giornata) ci aveva fornito dotte osservazioni sul rigore assegnato a Mertens, ma da allora ha improvvisamente smesso di illuminarci.

Ecco la consueta classifica senza errori arbitrali e l’analisi degli errori.

Bologna – Juventus 0 – 2. Rocchi.

Il duo Rocchi – Chiffi combina danni irreparabili. La mancata espulsione di Danilo per il fallaccio su Juwara all’82’ la dice lunga sulla bontà dell’arbitraggio visto a Bologna.

Nel campionato dei 16 rigori negati al Napoli, il penalty assegnato alla Juventus è da ritenersi farsesco. Premesso che Chiffi al VAR di Napoli – Genoa (XII giornata) non aveva segnalato 3 rigori per il Napoli a Calvarese in campo, l’arbitro padovano, per protocollo, non avrebbe dovuto intervenire sulla pizzicata di maglia a De Ligt.

Gravissimo poi al 59’ che Rocchi da buona posizione non ravvisi il calcio di De Sciglio a Barrow, ancora più grave che Chiffi alla moviola non lo segnali al direttore toscano.

Restano forti dubbi anche sul gol di Dybala, viziato forse da un fallo di Rabiot su Medel ma Rocchi ha ritenuto ingiustificate le proteste felsinee. Nel finale (94’) manca anche il secondo cartellino giallo per Bentancur, fallo su Cangiano ai limiti dell’area bianconera.

Lecce – Milan 1 – 4, Valeri.

Vince il Milan ma non convince Valeri. Al 13’ è negato un rigore al Milan per la trattenuta di Mancosu ai danni di Hernandez; Valeri non se ne accorge e Doveri al VAR non lo segnala, a differenza di Chiffi in Bologna – Juventus.

Torino – Udinese 1 – 0, Maresca.

Male ancora Maresca. Incredibile la rete invalidata al Torino al 30’ In un contrasto aereo tra Zaza, Samir e Nuytinck i due giocatori friulani cadono a terra e Maresca fischia un fallo in attacco a Zaza. L’azione prosegue col pallone che arriva a Edera, che segna appena

qualche secondo dopo il fischio del direttore di gare. L’errore di Maresca è palese perché Samir e Nuytinck si scontrano tra loro, un attimo ancora ed il gol non sarebbe stato annullato. Maresca avrebbe avuto anche la facoltà di controllare al VAR l’innocenza di Zaza.

Ecco la classifica senza errori arbitrali comparata con quella reale

Di seguito la classifica aggiornata con e senza errori arbitrali. Da notare le posizioni di Juventus e Napoli. Da questa classifica emergono dati che lasciano più di qualche dubbio sulla gestione delle gare da parte degli uomini di Nicchi e Rizzoli.

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Juventus 66 Inter 58 Lazio 62 Lazio 58 -4 Inter 58 Atalanta 56 +2 Atalanta 54 Napoli 54 +12 Roma 48 Juventus 50 -16 Napoli 42 Roma 49 +1 Milan 39 Verona 41 +3 Parma 39 Milan 40 +1 Verona 38 Parma 37 -2 Cagliari 35 Cagliari 35 Bologna 34 Sassuolo 35 +2 Sassuolo 33 Bologna 34 Fiorentina 31 Fiorentina 32 +1 Torino 31 Torino 27 -4 Udinese 28 Udinese 27 -1 Sampdoria 26 Sampdoria 26 Genoa 25 Genoa 21 -4 Lecce 25 Lecce 21 -4 Spal 18 Spal 19 +1 Brescia 17 Brescia 18 +1

